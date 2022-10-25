Московские производители кабелей создали в городе почти три тысячи рабочих мест

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов рассказал о работе столичных производителей кабельно-проводниковой продукции в части обеспечения новых рабочих мест. Об этом сообщает портал мэра и правительства города.

Ефимов рассказал, что 25 октября отмечется профессиональный праздник работников кабельной промышленности РФ.

"В Москве сегодня действует 18 предприятий из данной сферы, на которых трудятся около трех тысяч человек. Кабельно-проводниковая продукция столичных производителей широко востребована во многих отраслях: ее используют при строительстве линий метро, реконструкции автомобильных дорог, ремонте и запуске кабельных линий электроснабжения по всей стране", – рассказал заммэра.

Ефимов оценил совокупную выручку кабельных предприятий Москвы по итогам 2021 года в 31,6 миллиарда рублей. Прирост составил 33,8%.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский добавил, что городские власти оказывают промышленникам антикризисную поддержку.

"За последний год город присвоил статус промышленного комплекса двум производителям кабельно-проводниковой продукции. Благодаря налоговым льготам они смогут ежегодно экономить более 24 миллионов рублей и направлять эти средства на собственное развитие и на новые разработки", – объяснил специалист.

Статус промышленного комплекса устанавливает ставку налога на прибыль в 13,5%, а налог на землю составляет 20% от исчисленного. Кроме того, на 50% снижен налог на недвижимое имущество. Ставка аренды земли регулируется до 0,3% от кадастровой стоимости участка.

Ранее заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в текущем году в Москве выросло количество промышленных предприятий. Теперь в столице функционируют 3,5 тысячи таких структур.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!