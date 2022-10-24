Межотраслевой кластер фотоники создали в Москве

Фото: Агентство "Москва"

Межотраслевой кластер фотоники создали в столице на платформе Московского инновационного кластера. Об этом сообщается на портале мэра и правительства города.

"На базе межотраслевого кластера предприятия и научно-технические организации города смогут вместе работать над созданием новых решений в данной области и запускать их в производство", – заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По словам специалиста, за счет нового проекта планируется стимулировать развитие отрасли. Участниками инициативы стали уже 38 организаций – примерно половина предприятий микроэлектроники, выступающих резидентами технополиса "Москва".

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский назвал первым проектом кластера создание завода по выпуску активных фотонных интегральных схем. Научно-исследовательские работы в этом направлении стартуют уже в 2022 году.

"В проекте примут участие резиденты и арендаторы особой экономической зоны "Технополис "Москва", Московский институт электронной техники, Сколтех, "Кибертех" и другие научно ориентированные и производственные компании", – заявил эксперт.

Овчинский добавил, что первые опытные образцы следует ожидать в 2025 году.

Особенность фотонных технологий – ускорение обработки и передачи данных в 50–100 раз. Детали для устройств с подобной технологией получаются в десятки раз меньше современных микросхем.

Ожидается, что новый Московский кластер фотоники выступит центром экосистемы по проектированию, производству и внедрению фотонных интегральных схем для наибольшего числа фотонных устройств следующих поколений. В эту систему могут быть включены дизайн-центры, фабрики, тестовые площадки и предприятия производства.

Ранее стало известно, что на базе одного из резидентов технополиса "Москва" начнется изготовление студенческих разработок микросхем. Компания "Микрон" будет применять формат многопроектных партий.

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