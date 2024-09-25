В столице пройдет второй Московский форум волонтеров в сфере охраны здоровья

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Второй Московский форум волонтеров в сфере охраны здоровья пройдет в столице 14 и 15 октября, сообщает портал мэра и правительств Москвы.

Гостей мероприятия ждут в культурном центре Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) на Покровском бульваре, доме 11, строении 6.

В проведении форума будут помогать волонтеры. Он объединит экспертное сообщество, волонтеров и горожан, интересующихся темой помощи в области здравоохранения. Для них подготовили мастер-классы, экскурсии в медицинские учреждения, а также волонтерский нетворкинг и симуляционный театр первой помощи.

Как рассказал директор ресурсного центра "Мосволонтер" Александр Левит, сегодня волонтерство в сфере охраны здоровья развивают более 14,2 тысячи человек. По его словам, это направление открыто и может быть интересно не только людям с медицинским образованием.

"Оно многогранно и очень важно. В этом году форум станет местом встречи для всех разделяющих ценности медицинского волонтерства и будет посвящен вопросам стратегического развития сообщества и объединит свыше 600 человек", – подчеркнул Левит.

В первый день участниками и гостями форума станут представители столичных некоммерческих организаций (НКО), медицинских организаций, университетов и опытные волонтеры в сфере охраны здоровья. Деловая и образовательные программы будут направлены на получение надпрофессиональных навыков для продуктивной командной деятельности и развития сообщества в 2025 году.

Во второй день форума пройдут мероприятия, где можно будет познакомиться с направлениями волонтерской работы в сфере охраны здоровья. К примеру, пройдут экскурсии в Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского и в музей Российского Красного Креста.

Помимо участия в различных экскурсиях, у всех желающих будет возможность пообщаться в неформальной обстановке во время настольных игр и присоединиться к проекту помощи пациентам детских больниц "Для маленьких и смелых".

Первый Московский форум волонтеров в сфере охраны здоровья прошел в прошлом году. Тогда участие в нем приняли более 600 человек. Организаторами мероприятия выступили ресурсный центр "Мосволонтер", Московское региональное отделение Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" при поддержке комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что свыше 111 тысяч жителей столицы присоединились к волонтерскому движению в текущем году. Вступить в волонтерское сообщество могут все желающие, подчеркнул мэр. Столичный центр "Мосволонтер" успешно работает уже в течение 10 лет и помогает разобраться в направлениях данной деятельности.

Для того, чтобы начать оказывать помощь, нужно зарегистрироваться на портале центра и подать заявку.