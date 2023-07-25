Москвичей пригласили на выставку детских рисунков

Фото: портал мэр и правительства Москвы

В Москве открылась фотовыставка детских рисунков "Москва – яркими красками", в рамках которой дети сотрудников правительства столицы показали труд своих родителей. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"За многими, даже незаметными, улучшениями в жизни столицы стоит ежедневный труд тысяч профессионалов из команды Москвы. Организуя эту фотовыставку, мы хотели показать их работу сквозь призму детского взгляда, чтобы подчеркнуть, сколько сил, времени и заботы они вкладывают в свое дело", – заявила заместитель начальника управления государственной службы и кадров правительства Москвы Полина Логинова.

Выставку можно увидеть в Климентовском переулке с 24 июля. 14 августа экспозиция переместится на Рождественский бульвар, где останется до конца лета. Организатором выставки выступила команда проекта "Кадровые сервисы Правительства Москвы".

На экспозиции представлены 28 картин. Среди работ – изображение сотрудницы семейного центра "Согласие", которая проводит мероприятия для детей и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Другие картины показывают труд городских аналитиков, дизайнеров, библиотекарей, экологов, научных сотрудников, пожарных, строителей и других специалистов столичных ведомств и подведомственных учреждений.

Как поделились сотрудники правительства Москвы, им было интересно увидеть, как их дети представляют себе работу родителей на благо города. Отмечается, что чаще всего дети изображают конечный результат: чистые парки, быстрый транспорт, теплый свет в квартире.

Ранее на Рождественском бульваре открылась фотовыставка "Город неравнодушных. Наставники". В рамках нее представлены фотографии 18 представителей столичных некоммерческих организаций (НКО).

"Мой район. Навигатор": фотовыставка "Храму быть!" открылась на Гоголевском бульваре