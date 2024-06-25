Волонтер Раззакова открыла фестиваль "Доброе место"

Фото: комитет общественных связей и молодежной политики города Москвы

Глава волонтерского центра "Доброе место. ЮЗАО" Екатерина Раззакова дала старт межрайонному фестивалю волонтерских организаций Юго-Западного административного округа "Доброе дело".

"Мы открываем уникальный фестиваль, которого раньше не было в нашем Юго-Западном округе. Мы все соседи, все добрые друзья друг другу, поэтому должны все вместе творить добро. Волонтерский фестиваль и волонтеры сейчас нужны нам как никогда, нужны нашей стране, нашему городу. Ведь от того, например, как быстро мы соберем гуманитарный груз зависят наши с вами жизни, наша история, наша Родина – и то, как наши бойцы будут нас защищать. Сегодня прекрасное настроение мы создадим на нашей замечательной площадке", – заявила Екатерина Раззакова, передает Агентство "Москва".

Общественница также рассказала, что на фестивале пройдут уникальные мастер-классы для детей и взрослых, викторины и настольные игры.

Ранее Раззакова сообщила об открытии в Зюзине штаба по сбору гуманитарной помощи в рамках общегородской акции "Москва помогает". По ее словам, горожане могут принести все, что посчитают нужным. В качестве примера она привела средства гигиены, детские игрушки, книги, повседневные товары и даже музыкальные инструменты.

