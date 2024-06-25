Права на три проекта редевелопмента выставлены на торги в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Права на реорганизацию участков общей площадью более 10 гектаров выставлены на открытые аукционы в столице. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Вице-мэр указал, что на торги выставлены права на редевеломпент участков бывшей промзоны Карачарово и двух неэффективно используемых территорий. Эти площадки находятся в районах Нижегородском, Бескудниковском и Восточное Дегунино. По словам Ефимова, инвесторы там могут построить свыше 250 тысяч квадратных метров недвижимости. В результате реализации проектов будет создано почти 6,1 тысячи рабочих мест, вложения превысят 60 миллиардов рублей, уточнил заммэра.

На данный момент на неэффективно используемых территориях расположены неиспользуемые склады, автостоянки и иные объекты. Вместо них появятся городские кварталы с экологичными производствами, жилыми домами, социальной и коммерческой инфраструктурой.

Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что во время реорганизации трех территорий можно построить 32 тысячи "квадратов" жилья, почти 11 тысяч "квадратов" объектов производственного назначения и порядка 210 тысяч "квадратов" общественной и коммерческой недвижимости.

Ранее сообщалось, что в Строгине по программе комплексного развития территорий (КРТ) построят общественно-деловой квартал. Инвестиции составят порядка девяти миллиардов рублей, ежегодный бюджетный эффект превысит 461 миллион рублей. После реализации проекта появится свыше 1,1 тысячи рабочих мест.