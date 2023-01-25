В Измайлове завершили строительство нового здания взрослой поликлиники

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Завершено строительство нового здания взрослой поликлиники на 750 посещений в смену в районе Измайлово на востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба Депстроя столицы.

Поликлиника находится по адресу Измайловский проспект, дома 63, 65, 67.

"В настоящее время готовится документация для получения разрешения на ввод в эксплуатацию", – отметил руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Застройщиком является автономная некоммерческая организация "РСИ".

Построенная поликлиника в Измайлове соответствует новым московским стандартам оснащения поликлиник. В новом медучреждении обустроены комфортные зоны ожидания, создана понятная система навигации, установлено современное медицинское оборудование, а также обеспечена доступность для маломобильных граждан. Композицию фасада создали с учетом единой концепции.

В Депстрое отметили, что в новой пятиэтажной поликлинике обустроили зоны дежурного врача, выдачи больничных листов, лучевой диагностики, отдыха и ожидания врачей, терапевтического отделения, функциональной диагностики, эндоскопии, профилактики, реабилитации. Кроме того, в медучреждении сделали административные и служебно-бытовые помещения.

Ранее Сергей Собянин открыл здание филиала № 3 городской поликлиники № 2 в Нагорном районе на улице Ялтинской. По словам мэра столицы, с учетом шести поликлиник, которые сейчас запускаются, будет всего 75 уже реконструированных медучреждений Москвы, в которых обслуживаются 2,5 миллиона человек.



Собянин сообщил об открытии трех детских поликлиник в разных районах столицы

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