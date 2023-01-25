Отделочные работы начались на станции "Университет дружбы народов" Троицкой линии метро

Фото: STROI.MOS.RU

На станции "Университет дружбы народов" будущей Троицкой линии метро начались отделочные работы. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"На строящейся станции "Университет дружбы народов" <...> практически завершены монолитные работы и обратная засыпка котлованов, началась архитектурная отделка пассажирской зоны", – рассказал глава столичного Стройкомплекса Андрей Бочкарев.

Он отметил, что путевые стены покроют алюминиевыми панелями, имитирующими шлифованную нержавеющую сталь и перекликающимися с разноцветной отделкой потолка, выполненной из того же материала. В облицовке стен также планируется использовать саянский мрамор, а пол покроют сибирским гранитом.

В свою очередь, гендиректор "Мосинжпроекта" Юрий Кравцов добавил, что на станции уже установлены эскалаторы, продолжается монтаж инженерных систем, в том числе электросетей, систем дымоудаления, трубопроводов.

Кроме того, специалисты приступили к благоустройству прилегающей к станции территории. Сейчас идет укладка плитки в пешеходной части, а также установка уличных фонарей.

Ранее сообщалось, что станция "Тютчевская" Троицкой линии построена уже на 50%. В настоящее время специалисты устанавливают там системы вентиляции и дымоудаления.



"Мой район. Навигатор": в столице строится станция "Тютчевская"

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!