Новое здание Музеев Московского Кремля на Красной площади будет готово к концу 2024 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Реконструкция здания Музеев Московского Кремля на Красной площади, куда переедет их основная экспозиция, будет завершена к концу 2024 года. Об этом сообщила гендиректор музеев Елена Гагарина.

"Сегодня мы поговорим о новом здании на Красной площади по адресу Красная площадь, дом 5, которое после завершения строительства должно стать частью музея, и туда переедет основная коллекция Музеев Московского Кремля. <...> Мы надеемся, что к концу 2024 года основные работы будут завершены", – заявила она.

По ее словам, о таких сроках завершения работ говорит подрядчик проекта. В настоящее время в здании идут отделочные работы. Также Гагарина рассказала, что администрация музеев запустила сайт, посвященный новому зданию, поскольку вопрос переезда экспозиции вызывает у горожан интерес и некоторое беспокойство. Она уточнила, что главная страница ресурса разделена на 12 глав.

"Каждая из них посвящена определенной теме, и мы спроектировали его таким образом, что главы будут открываться постепенно, до самого переезда музея в новое здание", – пояснила Гагарина.

Ранее в Москве завершили капремонт с реставрацией в 12 домах – объектах культурного наследия. Исторический архитектурный декор вернули двум домам на улице Арбат. Работы прошли в доходном доме Толстого с гостиницей (№ 29) и доме архитектора Пиотровича (№ 31).

В Пожарском же переулке удалось восстановить исторический портрет дома № 9, а на улице Волхонке – завершить ремонт в доме № 9, строении 1.

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