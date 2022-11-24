Около 300 коммерческих объектов открылось в новостройках по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Около 300 магазинов, кофеен, пекарен, салонов красоты и пунктов выдачи заказов открылись на первых этажах домов, построенных по программе реновации жилищного фонда Москвы, заявил глава департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Он пояснил, что данные предприятия разместились в 201 доме. При этом еще порядка 500 помещений остаются свободными.

"Первое место в Москве по развитию коммерческой инфраструктуры в нежилых помещениях на первых этажах домов, построенных по программе реновации, занимает Бескудниковский район. Там для жителей работает уже 67 коммерческих организаций социально-бытового назначения", – сказал Левкин.

По его словам, открытие магазинов и других коммерческих объектов на первых этажах новостроек позволяет создать рабочие места, а также делает жизнь в новых районах более комфортной, повышая доступность услуг. Левкин добавил, что все реновационные проекты строительства предусматривают размещение предприятий сферы торговли и услуг на первых этажах.

Ранее Левкин рассказал, что реализация программы реновации позволит к концу 2032 года создать в Москве порядка 200 тысяч новых рабочих мест за счет открытия предприятий сферы услуг на первых этажах новостроек.



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