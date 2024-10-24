Новое предприятие по мебельному производству появится в Зеленограде

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Власти города подписали с инвестором соглашение об аренде земли площадью почти 1,5 гектара по ставке один рубль в год для строительства мебельного производства в районе Крюково. Об этом рассказал заммэра Москвы по градостроительным вопросам Владимир Ефимов.

В результате постройки появятся 160 рабочих мест. Компания "Шарм-Дизайн", с которой заключен договор, вложит в проект примерно миллиард рублей.

"На новом предприятии будут изготавливать до 30 тысяч единиц мягкой и корпусной мебели в год", – добавил заммэра столицы Максим Ликсутов.

Предоставление земельных участков по сниженной цене для развития производства – это одна из мер поддержки предпринимательства от города.

Благодаря этой мере компании могут сократить расходы на создание рабочих мест и в сжатые сроки наладить производство продукции, необходимой для столицы. Договор заключается на пятилетний срок, в течение которого инвестор должен завершить строительство.

Между тем город выделил земельный участок на Мосфильмовской улице для строительства частного медицинского центра в рамках реализации масштабного инвестпроекта. Общая площадь объекта составит 75 тысяч квадратных метров, под его возведение Москва выделила компании 2,8 гектара земли без проведения торгов.

Медкомплекс будет оборудован диагностическим центром, стационаром с операционным блоком и отделением реанимации, а также палатами дневного пребывания.