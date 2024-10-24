Фестиваль в поддержку животных из приютов пройдет в Москве 3–4 ноября

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Фестиваль WOOF в поддержку животных из приютов в 11-й раз пройдет на Хлебзаводе № 9 в Москве с 3 по 4 ноября. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

По словам организаторов, свыше 80 собак и 150 кошек из местных приютов приедут на фестиваль для поиска новой семьи. Они здоровы, стерилизованы и привиты.

Для посетителей проведут розыгрыши от партнеров, также их ждет фотозона и консультации специалистов. Традиционно на WOOF сделают пункт сбора подарков для животных из приюта. Люди могут принести корм, консервы, лакомства, амуницию, ветошь и лекарства – организаторы передадут помощь приютам-участникам.

Для детей и подростков подготовлена специальная программа, в которую войдут тематические викторины, креативные мастер-классы, игры и конкурсы с призами. Кроме того, юные гости могут пообщаться с животными и узнать про уход за ними.

Ранее исследование показало, что большинство россиян позитивно относятся к домашним животным. Так, 55% опрошенных считают, что питомцы улучшают качество жизни своего хозяина, повышая его настроение и снимая стресс. Однако 52% не стремятся завести домашних животных, боясь ответственности и большого количества хлопот, связанных с ними.