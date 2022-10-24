Семь домов по программе реновации строят на востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Восточном административном округе Москвы ведется строительство семи домов по программе реновации. Суммарно в эксплуатацию введут более 130 тысяч квадратных метров жилья, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Строительство ведется в трех районах округа. Квартиры в новостройках получат около четырех тысяч москвичей", – заявил глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Новостройки расположены на месте снесенных зданий. Вместо демонтируемого жилого фонда проектируется еще 23 жилых дома. Всего в ВАО ведется заселение 24 объектов, новые квартиры получили более девяти тысяч жителей.

Уточняется, что в Восточном округе в программу реновации включены 1 062 жилых дома, к переселению приглашены 209,6 тысячи жителей Москвы.

Ранее руководитель департамента городского имущества столицы Максим Гаман заявил, что с начала 2022 года к переезду по программе реновации приступили более 21 тысячи человек.

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