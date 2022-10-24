Архитекторы предложили столичным детсадам работать круглосуточно

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Архитекторы бюро IND architects предложили детским садам столицы перейти на круглосуточный режим работы. Об этом рассказал ведущий специалист бюро Александр Аляев в беседе с "Мослентой".

"Хоть в Прокшино и хватает социальных пространств, мы решили их сделать и в детском саду. Потому что хотим, чтобы пространства работали 24 на 7. Ведь из-за этого здания становятся более эффективными. Так, музыкальный и спортивный кабинет, актовый зал жители района смогут использовать в вечернее время или в выходные", – рассказал Аляев.

Он предложил сделать для взрослых отдельный вход.

Ранее сообщалось, что в поселении Сосенском в ТиНАО появится новый учебный корпус на 1,3 тысячи мест. В составе корпуса будет числиться детский сад на 220 мест и школа на 1,1 тысячи мест.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!