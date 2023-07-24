Подсветка на Останкинской телебашне появилась к столетию НИИ Склифосовского в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В честь столетия Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского на Останкинской телебашне в столице появилась тематическая подсветка. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

"Мы благодарны "Склифу" за заботу о жителях и вклад в развитие столичной медицины. Сегодня вся Москва поздравляет институт с вековым юбилеем с городских медиафасадов, в столичном метро и на Смоленском метромосту", – цитируют ее на портале мэра и правительства Москвы.

Помимо прочего, на Тверском бульваре для москвичей и гостей столицы открыли посвященную НИИ выставку о его истории. Благодаря ей посетители смогут узнать о возможностях организации для лечения жителей столицы и работе специализированных отделений: торакальной хирургии, биотехнологий и трансфузиологии, сочетанной и множественной травмы, а также о токсикологическом центре.

Кроме того, в честь юбилея НИИ Московский транспорт выпустил ограниченное количество тематических билетов "Единый". Приобрести их пассажиры смогут на станциях Кольцевой линии столичного метрополитена.

До этого Сергей Собянин анонсировал строительство нового корпуса НИИ Склифосовского. Новый медицинский комплекс площадью около 120 тысяч квадратных метров построят на месте старых корпусов центра. После возведения нового современного комплекса медплощади больницы увеличатся в 1,5 раза.



Собянин: на месте устаревших корпусов Склифа появится современный медицинский комплекс