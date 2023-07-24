Реконструкцию газопровода завершили на северо-востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба АО "Мосгаз"

В АО "Мосгаз" заявили о завершении работ по реконструкции газопровода низкого и среднего давления в Северном Медведкове. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что в рамках реконструкции специалисты заменили стальные трубы на полиэтиленовые. Как уточнили эксперты, они являются более прочными, экологически безопасными и морозоустойчивыми.

Газопровод обеспечивает подачу газа жилому фонду районов Свиблово, Южное Медведково и Северное Медведково. Ремонтные работы проходили на участке длиной почти два километра.

При этом около 600 метров газопровода реконструировали закрытыми методами прокладки, а 300 метров обновили с помощью санации.

По данным специалистов, такой подход позволил избежать помех для обычной жизни района и сохранить ландшафт территории. Кроме того, в ходе работ было установлено новое автоматизированное запорное устройство.

Реконструкцию провели без отключения подачи газа потребителям и с опережением заявленных сроков. Ожидается, что в скором времени начнутся работы по благоустройству прилегающей территории.

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