"Аптекарский огород" закроют 29 мая по техническим причинам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Ботанический сад МГУ имени Ломоносова "Аптекарский огород" закроют на весь день 29 мая по техническим причинам. Об этом сообщается в телеграм-канале сада.

Также 24 и 25 мая будет закрыта Викторная оранжерея с тропическими кувшинками. На летний режим работы перейдет Суккулентная оранжерея. При уличной температуре выше 25 градусов тепла и солнечной погоде она будет открыта для посещения с 16:00 до 21:00, уточнили в пресс-службе сада.

Ранее сообщалось, что ВДНХ и Главный ботанический сад имени Н. В. Цицина обновили программу "Зеленого маршрута" по воздушной экотропе, розариям и другим живописным местам.

По словам заммэра Натальи Сергуниной, в обновленный маршрут вошли 42 локации на ВДНХ, в парке "Останкино" и ботаническом саду. Она подчеркнула, что начать прогулку можно у любого входа на территорию главной выставки страны, а затем следовать по точкам в удобном порядке.