Почти 640 проблем с долгостроями решено в Москве с 2011 года

Фото: портал мэра и и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве за последние 12 лет удалось решить вопросы с примерно 640 недостроенными объектами. Об этом сообщил глава столичного Стройкомплекса Андрей Бочкарев.

"В 2011 году была создана оперативная группа по объектам незавершенного строительства. С тех пор разными способами решены вопросы 638 объектов", – сказал он.

В итоге 184 объекта удалось достроить. Среди них БЦ "Оружейный" и комплекс на площади Павелецкого вокзала. Еще на 258 объектах удалось возобновить работы, например, вновь запущено строительство так называемого синего зуба на проспекте Вернадского.

Остальные долгострои снесли, а их территории привели в порядок. Глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин в пример такой работы привел Хохловскую площадь в центре города, достопримечательностью которой стал фрагмент стены Белого города.

Ранее сообщалось, что за первые три месяца текущего года три проблемных объекта исключили из столичной "Дорожной карты". В их числе ЖК "Царицыно" на 6-й Радиальной улице и ЖК "Нескучный Home&SPA" в 5-м Донском проезде, а также дом на 3-й Черепковской улице. Там восстановили права порядка 1,7 тысячи дольщиков.

