11:23Город
Почти 640 проблем с долгостроями решено в Москве с 2011 года
Фото: портал мэра и и правительства Москвы/Максим Мишин
В Москве за последние 12 лет удалось решить вопросы с примерно 640 недостроенными объектами. Об этом сообщил глава столичного Стройкомплекса Андрей Бочкарев.
"В 2011 году была создана оперативная группа по объектам незавершенного строительства. С тех пор разными способами решены вопросы 638 объектов", – сказал он.
В итоге 184 объекта удалось достроить. Среди них БЦ "Оружейный" и комплекс на площади Павелецкого вокзала. Еще на 258 объектах удалось возобновить работы, например, вновь запущено строительство так называемого синего зуба на проспекте Вернадского.
Остальные долгострои снесли, а их территории привели в порядок. Глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин в пример такой работы привел Хохловскую площадь в центре города, достопримечательностью которой стал фрагмент стены Белого города.
Ранее сообщалось, что за первые три месяца текущего года три проблемных объекта исключили из столичной "Дорожной карты". В их числе ЖК "Царицыно" на 6-й Радиальной улице и ЖК "Нескучный Home&SPA" в 5-м Донском проезде, а также дом на 3-й Черепковской улице. Там восстановили права порядка 1,7 тысячи дольщиков.
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