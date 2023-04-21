Бочкарев заявил, что еще три объекта исключили из перечня проблемных в Москве

Фото: ТАСС/Москомстройинвест

Три проблемных объекта исключили из столичной "Дорожной карты" за первые три месяца текущего года. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Речь идет о ЖК "Царицыно" на 6-й Радиальной улице и ЖК "Нескучный Home&SPA" в 5-м Донском проезде на юге города, а также одном доме на 3-й Черепковской улице в ЗАО. Там восстановили права порядка 1,7 тысячи дольщиков.

"ЖК "Царицыно"... <...> его достройку осуществлял городской застройщик. ЖК "Нескучный Home&SPA" исключен, так как банкротство девелопера прекращено и он может завершить строительство объекта. По третьему адресу дольщикам были предоставлены компенсационные квартиры", – объяснил глава Стройкомплекса Андрей Бочкарев.

Он добавил, что в настоящее время в списке проблемных остаются 18 объектов. Там планируется восстановить права более чем 5,5 тысячи дольщиков. Как, в свою очередь, уточнила глава Москомстройинвеста Анастасия Пятова, 11 объектов сейчас достраиваются за счет городского бюджета, еще четыре – за счет инвесторов, а по трем будут предоставлены компенсации.

Ранее о решении проблемы с ЖК "Царицыно" рассказал Сергей Собянин. Он напомнил, что строительство комплекса началось еще в 2006 году, спустя шесть лет строительство остановилось, хотя введено было только восемь из 22 корпусов. Мэр принял решение передать объект городскому застройщику, в итоге были успешно достроены 14 корпусов общей площадью около 650 тысяч "квадратов".

