Более 700 пар поженились в красивую дату 23.03.23 в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Свыше 700 пар поженились в Москве 23 марта, сообщает RT со ссылкой на Управление ЗАГС Москвы.

Это на 80% больше, чем среднее количество браков в марте по четвергам. Этот день москвичи выбрали из-за красивой даты – 23.03.23.

Максимальное количество торжественных церемоний прошло во дворцах бракосочетания. Самым популярным в этот день стал Мещанский отдел ЗАГС – там поженились 28 пар. Во Дворце бракосочетания № 1 поженились 26 пар, во Дворце бракосочетания № 3 – 25 пар. Во Дворцах бракосочетания № 4 и 5 прошло по 23 торжественные церемонии.

Еще 16 пар поженились в особняке Спиридонова, который специально открыли для регистрации брака в красивую дату.

Ранее сообщалось, что более 70% молодоженов в Москве подали заявление на регистрацию брака в 2023 году онлайн. В 2023 году по сравнению с 2019 годом подача заявления в режиме онлайн выросла более чем в два раза.

Больше всего заявлений молодожены подали на лето, в период с июня по август планируют зарегистрировать брак порядка восьми тысяч пар, что более 30% от общего числа подавших заявление на 2023 год.

На mos.ru сообщили, что самой популярной датой для бракосочетания в этом году является 23 марта из-за красивого сочетания троек – 23.03.2023. Следующая по количеству заявлений дата – 3 марта, ее выбрали более 670 пар. Также популярны даты 23 июня – порядка 500 пар и 23 февраля – 350 пар.



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