Более 54 тыс "квадратов" жилья возведут в Хорошёво-Мнёвниках по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В столичном районе Хорошёво-Мнёвники возведут более 54 тысяч квадратных метров жилья по программе реновации. Об этом сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

"В районе Хорошёво-Мнёвники предусмотрено вовлечение в программу реновации территории площадью 1,72 гектара. Участок располагается по адресу: проспект Маршала Жукова, владения 4, 6", – приводят слова Левкина на портале мэра и правительства Москвы.

Новое жилье получат более 1,5 тысячи москвичей. Площадь новостройки составит 4,3 тысячи "квадратов".

Как уточнил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман, проект находится на стадии разработки. Реализация проекта позволит создать в городе 100 новых рабочих мест.

Общее число домов в Хорошёво-Мнёвниках, подлежащих расселению в рамках программы реновации, составляет 156. В них проживает почти 31 тысяча москвичей.

Ранее сообщалось, что в районе Фили-Давыдково построят дом по программе реновации на 815 квартир. Первый корпус будет состоять из трех секций, а второй – из шести. В составе дома также планируется возвести культурно-досуговый центр.



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