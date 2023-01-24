Киноконцертный комплекс построят на Лужнецкой набережной

Фото: телеграм-канал STROI.MOS.RU

На месте бывшего авиамоторного завода "Союз" на Лужнецкой набережной построят киноконцентрный комплекс. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"На площадке бывшего авиамоторного завода "Союз" появится многофункциональный киноконцертный центр нового формата общей площадью 15 тысяч квадратных метров", – сообщил Бочкарев.

Заммэра объяснил, что на территории будет создан культурно-спортивный кластер. Он объединит Воробьевы горы, "Лужники", Нескучный сад и Парк Горького.

Комплекс будет состоять из шести зданий: Дворца водных видов спорта, здания Российской академии наук и других объектов. Москвичи смогут посещать в центре лекции, мастер-классы, выставки, а также магазины и рестораны, которые откроются в холлах комплексной постройки.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов уточнил, что рядом с комплексом будут находиться спортивные объекты. Подобная мера позволит дополнить досуг посетителей спортучреждений и сделать его более разносторонним.

Ранее сообщалось, что в Отрадном построят спортивный комплекс по программе комплексного развития территорий. Постройка расположится на территории бывшей промзоны Алтуфьевское шоссе. Сейчас участок выставлен на торги.



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