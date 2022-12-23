Экомаршрут появился вдоль Ясеневской аллеи в парке "Битцевский лес"

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Экомаршрут "Тропа знакомства с лесом" появился вдоль Ясеневской аллеи в парке "Битцевский лес". Он связал "Зеленый бульвар" в Чертанове Южном и "Парадный вход в лес" в Ясеневе. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.

"Тропа знакомства с лесом" – приподнятый над землей настил из террасной доски. Земля под настилом осталась нетронутой, сохранены пути миграции мелких животных и насекомых", – сообщили в пресс-службе.

Специалисты сделали вдоль маршрута 11 "карманов", в которых установили скамейки, а в местах сильного перепада высот обустроили перила. Кроме этого, на Ясеневской аллее создали пешеходный и велосипедный маршруты протяженностью почти два километра. На аллее установили фонари с направленным светопотоком для комфортного пребывания в парке.

На границе Ясеневской аллеи и "Зеленого бульвара" создали детскую площадку с каруселями, качелями-гнездом и тропой с веревками для тренировки равновесия. На Чертановской улице специалисты отремонтировали три детские площадки. Недалеко от них сделали спортивную площадку для занятий воркаутом с рукоходами, тренажером для пресса и турниками, а также тренажеры для улучшения вестибулярного аппарата. Работы проводились в рамках восстановления территории парка.

Ранее сообщалось, что в Чертанове Северном сделали новое место для прогулок и отдыха. Там расположена площадка фестиваля "Московские сезоны". Благоустроили пространство в Сумском проезде, где раньше был самострой.

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