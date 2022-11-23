Почти 60 жилых домов по реновации строят и проектируют на юго-востоке Москвы

Фото: официальный сайт Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Департамент строительства Москвы объявил, что сейчас в Юго-Восточном административном округе по программе реновации строят и проектируют 59 жилых домов.

"В стадии строительства находятся 24 здания на практически 8 тысяч квартир, в проектировании – еще 35 новостроек", – уточнил руководитель ведомства Рафик Загрутдинов.

Улучшенная отделка в новых квартирах будет соответствовать стандартам программы реновации. Первые этажи зданий будут нежилыми – их выделят под технические помещения, а также магазины, кафе и иные объекты товаров и услуг.

С момента начала программы реновации в ЮВАО ввели в эксплуатацию 31 дом на 7 тысяч 437 квартир. Наибольшее их число расположено в районе Кузьминки. В 2022 году еще пять домов сдадут в Рязанском районе, а также районах Нижегородский и Лефортово.

Ранее глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин заявил, что с начала 2022 года в Москве ввели в эксплуатацию 45 новых жилых домов, построенных в рамках программы реновации в 32 районах города.

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