Джетыгенов: общественников беспокоит состояние здания Дома культуры на Земляном Валу

Фото: Евгений Земцов

Общественные активисты и инициативные жители центральных районов Москвы оценили состояние Дома культуры "Гайдаровец", расположенного на улице Земляной Вал, доме 27, строении 3. В результате стало понятно – зданию требуется ремонт, который нужно начать в кратчайшие сроки.

"Мы осмотрели фасады Дома культуры, а также прошли по внутренним помещениям. Все, мягко говоря, выглядит каким-то бесхозным. На стенах – потрескавшаяся и местами осыпавшаяся штукатурка, рассохшийся паркет, во многих местах видно, что зданию срочно требуется ремонт. Особенно обидно, что речь идет об объекте культурного наследия, и к нему должно быть очень внимательное отношение со стороны городских властей. Ремонт нужно проводить регулярно и с учетом исторической ценности здания", – сказал член Общественного совета при префекте ЦАО, руководитель Московского городского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Максим Джетыгенов.

Участники встречи договорились подготовить обращения в префектуру ЦАО Москвы и департамент культуры – о проведении в ближайшем будущем капитального ремонта здания.

На встрече также присутствовали заместитель генерального директора по эксплуатации зданий Объединения культурных центров ЦАО Евгений Шелгунов и директор Дома культуры "Гайдаровец" Анастасия Давыдова. Они согласились с выводами общественников и обещали оказать им необходимую поддержку.

Накануне Джетыгенов передал в столичный Депкульт собранные подписи для переноса памятника Владимиру Гиляровскому. По его словам, очень много жителей Москвы поддержали инициативу, согласно которой скульптура писателя и москвоведа должна быть установлена в более людном месте.

Джетыгенов напомнил, что благодаря известной книге Гиляровского "Москва и москвичи" можно ощутить атмосферу Москвы вековой давности. Специалисты рассмотрят заявку и вынесут решение уже в ближайшее время. Авторы инициативы уверены, что перенос памятника повысит интерес к наследию Гиляровского.

