Фестиваль "Добрая Москва" пройдет в столице 7 и 8 сентября в рамках празднования Дня города. Об этом сообщается на портале госзакупок.
Цель фестиваля – познакомить москвичей и туристов с деятельностью волонтерских, добровольческих и общественных организаций. Мероприятие призвано популяризировать здоровый образ жизни и семейные ценности. 7 сентября "Добрая Москва" будет проходить с 12:00 до 21:00, а 8 сентября – с 15:00 до 20:00.
По предварительным оценкам, в фестивале примут участие не менее пяти тысяч представителей благотворительных фондов, волонтеров и студентов. Одним из центральных событий фестиваля станет благотворительная ярмарка, которая объединит свыше 40 благотворительных фондов. Каждый желающий сможет познакомиться с их работой.
Кроме того, в рамках фестиваля 7 сентября состоится благотворительный забег, а в 21:00 прогремит праздничный фейерверк.
Ранее сообщалось, что 25 июля в парке "Сокольники" пройдет танцевальный марафон "Московского долголетия". Состязания продлятся с 10:00 до 20:00. Многие участники марафона – москвичи старше 60 лет. Они являются призерами различных конкурсов по спортивным, бальным и историческим танцам.
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