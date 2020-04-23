Жители столицы смогут привязать карту к пропуску в приложении "Моя Москва"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В мобильном приложении "Моя Москва" появилась возможность быстро через СМС оформить цифровой пропуск на передвижение по городу, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

При выборе пункта "Оформить заявку на пропуск по СМС" в разделе "Цифровой пропуск" открывается пять подпунктов: для работающих, служащих, волонтеров, посетителей медицинских учреждений и иных целей.

Тем, кто должен сейчас ходить на работу, для получения кода надо указать ИНН и краткое наименование компании, пациентам – дату рождения и название лечебного учреждения.

Служащим достаточно ввести номер служебного удостоверения, а волонтерам – личный номер и дату рождения. Если причина выхода из дома другая, то ее нужно указать в категории "Иные цели". В этом случае надо будет внести паспортные данные и выбрать способ передвижения

Всем пользователям придет сгенерированный код, который и поможет получить пропуск. Его следует скопировать и отправить SMS на номер 7377. В ответ придет сообщение с данными цифрового пропуска.

Еще одна функци приложения – "Проверить цифровой пропуск". Если выбрать ее, появится форма, где нужно указать 16-значный номер своего разрешения. Если пропуск действителен, то в приложении отобразятся сведения, указанные в действующем разрешении.

Пользователь может ввести и дополнительные данные. В частности, привязать электронную карту для проезда на транспорте или указать номер автомобиля.

В пункте "Изменить данные пропуска" также можно добавить информацию об транспортных картах или о личном транспорте. При этом данные следует указать минимум за пять часов до поездки, поскольку системе нужно время для обработки.

С 22 апреля в Москве ввели автоматическую систему проверки пропусков. Вице-мэр Максим Ликсутов напомнил, что благодаря ей возможна мгновенная фиксация нарушителей введенных в столице ограничений на передвижение по городу. Он сообщил, что на всех нарушителей будет наложена административная ответственность в соответствии с введенным во время пандемии коронавируса городским и федеральным законодательством.

Общественным транспортом теперь можно пользоваться только при наличии "Тройки", "Стрелки" или социальной карты. Номер карты нужно указать при оформлении пропуска. Сделать это необходимо на портале nedoma.mos.ru.

Чтобы быть уверенным, что госномер авто привязан к пропуску и вам не выпишут штраф, его надо проверить в специальном сервисе. Аналогичная возможность есть для "Тройки", если вы планируете пользоваться общественным транспортом. С момента привязки к пропуску и до первой поездки должно пройти не менее пяти часов.