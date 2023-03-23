Объект общественного питания площадью более 800 "квадратов" появится в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Объект общественного питания площадью более 800 квадратных метров планируют разместить на земельном участке в ТиНАО, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

По данным ведомства, город выставит на торги земельный участок 106А площадью 0,10 гектара в поселении Щаповском, селе Ознобишино. Высота объекта не должна превышать 10 метров.

В настоящее время земельный участок свободен от застройки.

Ранее сообщалось, что в Зеленограде пройдет аукцион за право построить новый многофункциональный центр. Максимальная площадь будущего объекта составит 5,6 тысячи квадратных метров. При этом есть ограничение по высоте – не выше 15 метров.

Выводимый на торги участок в данный момент свободен. В будущем многофункциональном комплексе можно будет разместить офисы и магазины, а также пространства для культурно-досуговых мероприятий. Для удобства жителей предусмотрена парковка.



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