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15:36

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Многофункциональный жилой комплекс возведут рядом со станцией метро "Сухаревская"

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Вблизи станции "Сухаревская" Московского метрополитена возведут многофункциональный жилой комплекс, внешний вид которого будет напоминать скульптуру. Об этом сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

Неподалеку от будущей новостройки располагается электротеатр "Форум". В рамках строительства ЖК культурное учреждение отреставрируют.

"Новый проект – яркий и смелый, я уверен, что он станет настоящей сенсацией. Сложные кубические фасады выполнят в черном цвете, который по-прежнему является редким для московской застройки", – сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Площадь здания составит порядка 10 тысяч квадратных метров. В состав ЖК войдет роботизированный паркинг на 77 мест.

Представители бюро "Цимайло Ляшенко и Партнеры" (компания является автором проекта) уточнили, что в верхней части здания расположатся пентхаусы, в центральной – квартиры, в нижней – двор.

Ранее в Сокольниках ввели в эксплуатацию апарт-комплекс. Девелопер ТК "Алладин" возвел здание за два года. Общая площадь комплекса составляет порядка 19 тысяч квадратных метров, само здание напоминает крылья птицы или открытую книгу.

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