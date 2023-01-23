Жилой комплекс с детским садом в виде пяти башен возведут в Хорошёвском районе столицы

Фото: stroi.mos.ru

Многофункциональный жилой комплекс с детским садом и подземной парковкой в виде пяти башен возведут в Хорошёвском районе столицы. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

"ЖК в форме каре возведут на улице Куусинена по проекту бюро "Остоженка". Пять башен образуют живописный ансамбль, который станет одним из символов района Хорошевский", – отметил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Корпусы многофункционального комплекса будут разной высоты и связаны одноэтажным стилобатом. Внимание жителей призваны привлечь две башни. Башня D2 будет иметь структурный графичный антрацитовый фасад, а башня D1 – фасад с латунно-золотистыми наклонными плоскостями. Корпуса А, В,С построят более низкими. Площадь зданий составит около 156 тысяч квадратных метров.

"Для каждого строения предусмотрели уникальные фасадные решения. Довольно большие расстояния между башнями и остекление большей части фасадов позволит комплексу выглядеть легче", – рассказал руководитель проекта, соучредитель АБ "Остоженка" Валерий Каняшин.

По словам Каняшина, у большей части квартир будет вид на парк, центр города, а также на деловой центр "Москва-Сити".

Кузнецов отметил, что в проект включено строительство детского сада на 125 мест. Также будет построена двухуровневая парковка, рассчитанная на 648 автомобилей. Во дворе специалисты создадут ландшафтный проект, где обустроят зоны отдыха, детские и спортивные площадки.

Ранее сообщалось, что апарт-комплекс высотой 75 метров на 200 апартаментов с отапливаемой подземной парковкой на 37 машино-мест ввели в эксплуатацию в Сокольниках. Новостройка располагается по адресу улица Сокольнический Вал, дом 3.

Общая площадь комплекса составляет порядка 19 тысяч квадратных метров, само здание напоминает крылья птицы или открытую книгу.



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