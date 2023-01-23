В центрах московского долголетия впервые пройдет общегородской шахматный турнир

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Центры московского долголетия впервые проведут общегородской турнир по шахматам, участие в нем примут не менее 1,5 тысячи человек, сообщила руководитель сети центров Елена Громова.

Она подчеркнула, что участвовать в состязании смогут не только посетители центра долголетия, но и все желающие старше 55 лет. Турнир пройдет в формате быстрых шахмат, где у участников есть не более 10 минут на обдумывание хода. С инициативой проведения соревнований выступили участники из центра "Котловка", отметила Громова.

"Мы, конечно, поддержали эту идею, ведь шахматы действительно пользуются большой популярностью у москвичей старшего возраста – около 70 шахматных клубов организовано в наших центрах", – приводит ее слова портал мэра и правительства Москвы.

Шахматный турнир пройдет на трех уровнях: районном, окружном и городском. В финале, который состоится 21 февраля в центре московского долголетия "Котловка", 12 сильнейших представителей (по одному от каждого округа) сразятся за звание гроссмейстера. В конце игры состоится праздничный концерт с награждением победителей.

Подать заявку на участие в турнире по шахматам можно до 29 января в любом из центров московского долголетия или по телефону единой справочной службы: +7 495 870 44 44.

Отборочный этап стартует 30 января, а с 9 по 19 февраля определятся сильнейшие шахматисты "серебряного" возраста в каждом из округов. Заключительный этап турнира будут сопровождать профессиональные тренеры-консультанты. Участники, не прошедшие в финал, смогут прийти, чтобы поддержать друзей и поболеть за свой район.

Ранее сообщалось, что в 2022 году число участников проекта "Московское долголетие" достигло 230 тысяч человек. Как отмечал замглавы столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов, минувший год стал годом возрождения проекта, поскольку в марте после двухлетнего перерыва состоялось возобновление очных занятий.



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