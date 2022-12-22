Бульвар с арт-объектом в виде рамки телефона появится в жилом квартале Pride

Фото: stroi.mos.ru/рендер Москомархитектуры

Первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов рассказал о пешеходном бульваре с арт-объектом в виде рамки телефона, который появится в жилом квартале Pride на северо-востоке Москвы. Об этом сообщается на официальном сайте комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

"Здесь появится арт-объект в виде рамки телефона – своеобразный портал в другое измерение. Инсталляция зафиксирована в камне в одной точке и консольно висит над землей", – объяснил он.

По словам Кузнецова, прогулочная зона должна стать новым место притяжения молодежи. Ее будут украшать различные растения и необычные архитектурные формы.

В свою очередь, главный архитектор проектного бюро APEX Елена Струговец обратила внимание на то, что правильное расположение корпусов позволило включить бульвар в проект застройки этой территории. По ее словам, он будет плавно уходить в зеленую зону.

"В жилом квартале Pride особое внимание уделено балансу эстетики и эргономики. Здесь четкое деление частного и общественного, внутренний двор, разделенный посадками на тематические зоны", – добавила она.

В рамках реализации проекта здесь также обустроят:

спортивные площадки;

детские площадки;

"Сад ароматов";

сквозные лобби;

карманные сады.

Ранее сообщалось, что Мосгосстройнадзор согласовал проект строительства дома на 910 квартир в рамках первого этапа жилого квартала Pride в столичном районе Марьина Роща. Уточнялось, что новостройка расположится по адресу Полковая улица, владение 1. Первый этап ЖК будет состоять из девяти секций переменной высоты от семи до 22 этажей и отдельно стоящего здания.

Строительство ЖК Pride осуществляется на месте недействующего Комбината твердых сплавов в рамках программы реорганизации территорий бывших промзон, реализуемой по инициативе Сергея Собянина.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, в свою очередь, пояснила, что всего в ЖК Pride разместятся 1 442 квартиры с панорамным остеклением.

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