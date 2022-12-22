Вход на территорию Кремля через Боровицкие ворота откроется 23 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Вход на территорию Кремля через Боровицкие ворота после реконструкции откроется 23 декабря. Об этом сообщается в телеграм-канале Музеев Московского Кремля.

"Посетители, имеющие билеты в Оружейную палату, смогут воспользоваться новым современным пропускным комплексом", – говорится в сообщении.

Новый проход позволит более точно рассчитать и существенно сэкономить время, затраченное на вход на территорию Кремля.

Также гостям и жителям столицы напомнили, что Оружейная палата работает по сеансам – с 10:00, 12:00, 14:30 и 16:30.

Ранее стало известно, реконструкция здания Музеев Московского Кремля на Красной площади будет завершена к концу 2024 года. В настоящее время в здании идут отделочные работы. Администрация музеев запустила сайт, посвященный новому зданию, поскольку вопрос переезда экспозиции вызывает у горожан интерес и некоторое беспокойство.

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