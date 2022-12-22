Серию интенсивов в "Технограде" на ВДНХ провели для подростков с новых территорий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Дети из ЛНР и ДНР, Запорожской и Херсонской областей побывали в инновационно-образовательном комплексе "Техноград" на ВДНХ. Экскурсию для них организовали в рамках пятой молодежной смены "Послезавтра".

В "Технограде" гостей разделили на несколько групп с наставником. В рамках программы по профориентации были организованы экскурсия по мастерским, компьютерное тестирование, викторина и фильм.

Благодаря компьютерному тестированию подростки с новых территорий РФ узнали, к каким профессиям более предрасположены. Каждому из них вручили распечатку персональной карты с подходящими специальностями.

Различным профессиям посвятили практико-ориентированные мастер-классы. В рамках таких занятий эксперты рассказали об обязанностях, которые выполняют инженеры-пневматики, автомеханики-диагносты, инженеры-энергетики и другие специалисты.

Глава городского департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин заявил, что гости "Технопарка" смогли опробовать современные профессии и примерить на себя ежедневные задачи на производстве.

Профориентационная программа завершилась викториной на тренировку памяти и логического мышления и фильмом, посвященным амбициям, возможностям и поискам своей профессии. Гостям также вручили подарки от программы "Сделано в Москве" – набор сладостей от столичных производителей, шерстяные зимние аксессуары и толстовку.

В октябре заммэра по вопросам соцразвития Москвы Анастасия Ракова сообщила, что за последние четыре года 440 тысяч москвичей смогли найти работу, обратившись за помощью в столичную службу занятости. Эта структура стала применять лучшие HR-практики, в том числе за счет центров "Моя работа".

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