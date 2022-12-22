Новая экспозиция "Атлас Капотни" открылась в столичном парке

Фото: телеграм-канал "Музей Москвы"

В Капотненском парке открылась выставка "Атлас Капотни", посвященная редким краснокнижным животным и растениям, которые можно встретить в районе. Проект был подготовлен Московским нефтеперерабатывающим заводом (МНПЗ) совместно с "Музеем Москвы".

"В прошлом году у нас уже появилась первая выставка о природе и истории Капотни. В этом году мы постарались ее дополнить и совместно с Тимирязевской академией провели небольшое исследование по поиску редких видов растений и животных, которые обитают на территории парка", – сообщила заместитель генерального директора МНПЗ по работе с персоналом Наталья Кайзер.

Экспозиция состоит из 15 стендов, каждый из которых рассказывает о природных и животных особенностях района. По данным специалистов, в Капотне обитают редкие виды уток, зайцев, лис и других представителей фауны. Генеральный директор музейного объединения "Музей Москвы" Анна Трапкова сообщила, что все заинтересованные москвичи смогут также прослушать аудиогид по выставке.

Просветительский проект МНПЗ и "Музея Москвы" включает в себя различные выставки, посвященные экологии и истории Капотни, а также экскурсии по району с рассказом о предприятии.

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Жителям Капотни расскажут о краснокнижных животных, которые обитают в их районе

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