Московская канатная дорога предоставит скидку на проезд 26 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Московская канатная дорога (МКД) в честь своего шестилетия 26 ноября предоставит горожанам скидку на проезд, а именинникам – возможность бесплатного проезда. Об этом пресс-служба канатной дороги сообщила в телеграм-канале.

МКД запустили в 2018 году. Она связала два берега Москвы-реки – Воробьевы горы и "Лужники". За это время канатная дорога превратилась в популярный туристический объект, который посетили уже свыше семи миллионов человек, рассказали в пресс-службе.

Во вторник, 26 ноября, с 12:00 до 14:00 всем посетителям предоставят скидку в размере 50% на проезд, в том числе в кабине премиум-класса на четырех пассажиров. Гости, у которых день рождения совпадает с днем запуска МКД, получат в подарок бесплатный проезд.

Между тем столичные инженеры и конструкторы из особой экономической зоны "Технополис "Москва" разрабатывают проект воздушного такси, который позволит быстро и экологично перемещаться по городу. Гендиректор компании "Руслет" отметил, что используемые в производстве технологии и материалы являются отечественными. Это позволяет сохранить зеленые насаждения и свести к минимуму воздействие на флору и фауну.