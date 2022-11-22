В Москве провели консервацию коммунального флота на зиму

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В Москве специалисты провели консервацию коммунального флота на зимний период, навигация 2022 года завершена, сообщает комплекс городского хозяйства в телеграм-канале.

"Столичный коммунальный флот завершил свою работу, суда, задействованные в очистке акватории Москвы-реки и судоходной части Яузы, законсервированы до весны. В этом году они собрали в общей сложности около 600 тонн мусора и ликвидировали порядка 80 загрязнений", – приводятся в сообщении слова заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

По его словам, в межнавигационный период специалисты обследуют и отремонтируют силовые установки, насосное оборудование и рулевые системы.

Отмечается, что в зимний период на Москве-реке будут работать ледоколы "Риф" и "Норд", также на дежурстве будут быстроходные катера.

Ранее сообщалось, что Сергей Собянин протестировал первое в столице электрическое судно для пассажирских перевозок по Москве-реке. Мэр совершил 30-минутную поездку от причала "Киевский" до парка "Зарядье". По его словам, в тестовом режиме электросуда планируют запустить уже к началу сезона летней навигации 2023 года.



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