В Зеленограде построят завод по производству паркета

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Зеленограде построят деревообрабатывающий завод по производству паркетной доски, земельный участок под строительство объекта был предоставлен застройщику в рамках программы поддержки масштабных инвестиционных проектов. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Деревообрабатывающий производственный комплекс по выпуску паркетных досок общей площадью 6,4 тысячи квадратных метров расположится в бывшей промышленной зоне "Малино". В строительство инвестор планирует вложить 650 миллионов рублей", – сказал он.

Отмечается, что реализацией проекта займется компания "Паркет Вюрдек", которая специализируется на производстве напольных покрытий. По словам главы столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, постройка объекта позволит создать 130 рабочих мест.

"Планируемые ежегодные налоговые отчисления в городской бюджет составят 41,3 миллиона рублей в текущих ценах", – пояснил он.

Глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман, в свою очередь, отметил, что столичные власти активно помогают промышленникам создавать новые предприятия. Он напомнил, что программа поддержки МаИП, в рамках которой город предоставляет инвесторам землю в аренду без торгов, реализуется с 2016 года.

"Решения о выделении участков принимает Градостроительно-земельная комиссия. Так, для нового деревообрабатывающего производства город предоставил 1,1 гектара земли. Завершить возведение объекта инвестор должен до сентября 2025 года", – заключил Гаман.

Ранее Ефимов сообщил, что Москва предоставит инвесторам в аренду земельные участки под строительство новых объектов в рамках 27 масштабных инвестиционных проектов. Предприниматели получат 160 гектаров земли, а общий объем инвестиций превысит 75,5 миллиарда рублей.

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