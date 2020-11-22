В Москве завершился навигационный сезон

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Москве завершился сезон навигации. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что большая часть кораблей работает только полгода, а зимой флот "Мосводостока" готовят к следующему сезону. По словам начальника флота Вячеслава Шуткина, поднимают корабли раз в два года.
"В этом году мы поднимаем на берег в Нагатинском затоне, месте нашего основного отстоя, пять судов. Еще три уже отправлены ремонтироваться на судостроительные заводы", – отметил он.
Корабли затем ставят на специальные опоры, чтобы специалисты смогли обслуживать флот прямо на месте.
Однако Москва-река не останется без присмотра: продолжат работу 5 судов, дежурить останутся около 30 человек. Они будут собирать плавающий мусор, ликвидировать масляные пятна.
Шуткин отметил, что обычно серьезных аварий на реке не случается: больших выбросов нефти в этом году не было, пятна на поверхности воды удавалось ликвидировать с использованием сорбентов.
Ранее стало известно, что новая прогулочная зона с благоустроенной набережной появится на территории Спасского затона.
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