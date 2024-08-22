Городская ферма на ВДНХ отметит день рождения "Большим арбузником"

Фото: телеграм-канал "Городская ферма"

Городская ферма на ВДНХ отметит свое девятилетие "Большим арбузником" 24 и 25 августа, сообщает пресс-служба площадки.

Как отмечается в сообщении, для гостей пройдут лекции, дегустации, кулинарные мастер-классы и другие активности. Посетители смогут попробовать свежевыжатое масло из арбузных семечек и арбуз с черным хлебом.

Коллективы столицы представят спектакли и музыкальные шоу, а профессиональные актеры театра проведут занятие по жонглированию и манипуляциям с пои – парой шаров, связанных веревкой, добавили в пресс-службе.

Родители вместе с детьми также смогут создать магнит на холодильник в виде маленького арбуза или красочный постер. Посетителям зоологи расскажут о животных и природе, желающие смогут пообщаться с некоторыми обитателями фермы.

В рамках праздника также пройдет лотерея подарков в субботу, а в воскресенье для гостей подготовят большой торт в виде арбуза.

Гостей и жителей столицы ранее пригласили отпраздновать Яблочный Спас в Московской усадьбе Деда Мороза. Для посетителей подготовят насыщенную программу, включающую в себя музыкальные, цирковые и театрализованные представления.

Помимо этого, в программу войдут и различные задания, приуроченные к самому празднику. Например, гости будут вспоминать пословицы и песни про яблоки.

