Светлана Акулова подала обращение о сохранении Октябрьского радиополя

Фото: Светлана Калинина

Жители Хорошёво-Мнёвников собрали более 2,1 тысячи подписей за сохранение Октябрьского поля. Инженер-эколог, директор Московского зоопарка Светлана Акулова подала официальное обращение в департамент городского имущества Москвы с просьбой сохранить данную территорию.

Первая встреча по вопросу сохранения территории Октябрьского поля прошла 25 июля 2024 года по инициативе активных жителей района Хорошёво-Мнёвники. На встречу пригласили инженера-эколога, директора Московского зоопарка Акулову.

Как рассказали жители, на территории Октябрьского поля долгое время ничего не происходило, но сейчас вокруг поля активно ведется застройка: строится сразу несколько жилых комплексов. Активисты тогда выразили беспокойство по поводу судьбы территории и предложили присвоить ему статус особо охраняемой природной территории.

На встрече 24 июля было принято решение, что с 30 июля 2024 года волонтеры начнут собирать подписи за сохранение и благоустройство природного комплекса. Менее чем за месяц волонтеры собрали более 2,1 тысячи подписей, в сборе которых также лично приняла участие Акулова.

По итогам сбора подписей Акулова подала обращение в департамент городского имущества Москвы, в котором подробно описана текущая ситуация и сформулирована просьба сохранить территорию Октябрьского радиополя.

Акулова отметила, что подобные инициативы не только помогают создать для жителей города новые места отдыха, но и играют важную роль в сохранении экологии всей Москвы.

"Территория Октябрьского поля обладает собственным биоразнообразием, которое важно сохранить. Я обратилась в департамент городского имущества Москвы с просьбой проинформировать меня о дальнейших мероприятиях по застройке и благоустройству данной территории. Уверена, общими усилиями мы сможем добиться нужного результата", – рассказала Акулова.

Ранее директор учебно-методического центра "Авангард" Дарья Борисова встретилась с жителями района Сокол. Они обсудили, как продвигается сбор подписей по ее инициативе о реконструкции кинотеатра "Ленинград" и превращению его в музей Первой мировой войны.

Присутствующие не только интересовались тем, когда начнется реконструкция, но и предлагали свои идеи по будущим экспозициям в новом музее, то, какие полезные мероприятия лучше в нем проводить, что будет наиболее востребовано у публики.