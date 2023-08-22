Число резидентов кластера легкой промышленности "Кунцево" увеличилось в шесть раз – Ефимов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 2016 года число резидентов отраслевого кластера "Кунцево", специализирующегося на легкой промышленности и смежных областях, увеличилось почти в шесть раз – с 10 до 58. Об этом сообщает пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

"Число резидентов кластера с 2016 года увеличилось почти в шесть раз. Предприятия динамично развиваются и увеличивают выпуск продукции. Так, суммарная выручка резидентов за последние три года удвоилась, превысив шесть миллиардов рублей по итогам 2022-го", – сказал заммэра Владимир Ефимов, курирующий комплекс.

Между тем площадь кластера за последние семь лет увеличилась в семь раз – до 14,7 тысячи квадратных метров. На его территории размещаются преимущественно производители текстильной продукции, а также компании из смежных отраслей. Они активно взаимодействуют друг с другом: например компания "РДФ Групп" выпускает портновские манекены для большинства местных швейных предприятий.

Глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, в свою очередь, добавил, что рост выручки резидентов "Кунцева" говорит о росте спроса на услуги кластера, а также свидетельствует об успешной реализации планов компаний по локализации производства в Москве.

Отмечается, что среди резидентов кластера можно выделить производителя женской трикотажной одежды Tinona, компанию Dimitex, специализирующуюся на печати на тканях, а также производителя аксессуаров для путешествий Fancy Armor.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что объем промышленного производства в Москве за последние пять лет увеличился вдвое. Это, по его словам, стало результатом новой индустриальной политики города. Благодаря последней сегодня порядка 700 тысяч москвичей работают в сфере промышленности.

Собянин: обрабатывающие производства Москвы увеличили выпуск продукции на 11,1%