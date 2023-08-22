Пешеходную зону обновят на Ладожской улице в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На пешеходной части Ладожской улицы в Москве начали обустраивать комфортное общественное пространство. Об этом сообщил заместитель руководителя городского департамента капитального ремонта Михаил Никифоров.

Работы начались на участке улицы от дома № 1/2 до дома № 9. Их организовали в рамках благоустройства территории около Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Н. Э. Баумана.

Никифоров пояснил, что причиной для проведения работ стали погибшие деревья, изношенное дорожное покрытие и другое.

"Основной задачей обновления пешеходной зоны на Ладожской улице является создание современного функционального и комфортного пространства для жителей Басманного района, студентов МГТУ имени Н. Э. Баумана и туристов", – цитируют Никифорова на портале мэра и правительства столицы.

Отличительной деталью участка станут "зеленые островки". Все существующие деревья сохранят, а также высадят 10 новых. Там же разместят деревянные сиденья, оборудуют зоны с лавочками.

Пешеходную дорожку обновят с использованием плитки серых тонов с темными вкраплениями из Ташмурунского месторождения. По всей протяженности участка разместят опоры освещения, включая фонари и торшеры.

Ранее стало известно, что благоустройство около территории МГТУ имени Н. Э. Баумана выполнили на 75%. Рабочие уже завершили прокладку дополнительной ливневой системы и кабельной канализации, в которую уберут воздушные провода. В районе вуза будут сделаны места отдыха с цветочными вазонами и лавочками, навигационные стелами и велопарковками.



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