График работы парковки на юге Москвы изменится 23 августа

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Парковка со шлагбаумом, которая расположена у станций метро "Зябликово" и "Красногвардейская", будет временно недоступна 23 августа. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Московского паркинга.

В связи с проведением ремонтных работ парковка со шлагбаумом, расположенная вблизи станций Московского метрополитена "Зябликово", "Красногвардейская" (пересечение улицы Мусы Джалиля и Орехового бульвара), будет недоступна 23 августа с 8:00 до 18:00", – сказано в сообщении пресс-службы.

Там добавили, что автомобилистам стоит учитывать изменения при поездках, а также быть внимательными. Узнать о платных парковках столицы можно на сайте Московского паркинга или в приложении "Парковки Москвы".

Движение по нескольким улицам в центре Москвы будет ограничено 22 августа в связи с проведением ночного забега. Кроме этого, с 6:00 запретят парковку в районе мероприятия. Ограничения продлятся до окончания забега.