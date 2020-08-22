График работы парковки на юге Москвы изменится 23 августа

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Парковка со шлагбаумом, которая расположена у станций метро "Зябликово" и "Красногвардейская", будет временно недоступна 23 августа. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Московского паркинга.
В связи с проведением ремонтных работ парковка со шлагбаумом, расположенная вблизи станций Московского метрополитена "Зябликово", "Красногвардейская" (пересечение улицы Мусы Джалиля и Орехового бульвара), будет недоступна 23 августа с 8:00 до 18:00", – сказано в сообщении пресс-службы.
Там добавили, что автомобилистам стоит учитывать изменения при поездках, а также быть внимательными. Узнать о платных парковках столицы можно на сайте Московского паркинга или в приложении "Парковки Москвы".
Движение по нескольким улицам в центре Москвы будет ограничено 22 августа в связи с проведением ночного забега. Кроме этого, с 6:00 запретят парковку в районе мероприятия. Ограничения продлятся до окончания забега.
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