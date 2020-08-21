Движение пяти автобусных маршрутов в Москве изменится на время ночного забега

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В "Лужниках" с 22:30 22 августа по 00:30 23 августа состоится массовый ночной забег. В связи с этим изменится движение пяти автобусных маршрутов в районе Лужнецкой и Фрунзенской набережных.
Так, автобусы Т79 с 22:00 будут двигаться от остановки "Стадион "Лужники" (южная)" до Садового кольца по Комсомольскому проспекту, а далее по своему маршруту.
В обоих направлениях движения автобусов № 64, 216, 255, 809 также будут действовать изменения. Они поедут от остановки "Стадион "Лужники" (южная)" через улицу Хамовнический Вал, по боковому проезду Комсомольского проспекта и далее по своему пути.
Также будет ограничено движение по нескольким улицам в центре Москвы.
С 21:30 до 23:00 будет недоступен проезд по аллее Славы, с 22:00 почти до 1:00 следующего дня нельзя будет проехать по Лужнецкой набережной от аллеи Славы до Фрунзенской набережной. С этого же времени и до 00:15 23 августа будет закрыта Фрунзенская набережная.
В день забега, 22 августа, с 6:00 запретят парковку в районе мероприятия. Ограничения продлятся до окончания забега.
Обеспечивать безопасность на забеге будут порядка 550 человек.
"Правопорядок и безопасность спортивного мероприятия будут обеспечивать более 550 человек, среди которых 150 сотрудников полиции и бойцов ОМОНа, свыше 200 работников частных охранных организаций и контрольно-распределительных служб, а также 200 военнослужащих Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации", – сказано на сайте департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.
Отмечается, что забег из-за распространения коронавируса был перенесен с 18 июля на конец августа.
"Ночной забег – это единственный массовый забег в столице, который проводится после захода солнца. Его дистанция – 10 километров. Старт и финиш забега – в "Лужниках". Маршрут проложен по территории "Лужников", Лужнецкой и Фрунзенской набережным", – добавили в сообщении.
Ранее стало известно, что движение 22 августа перекроют по Краснопресненскому путепроводу. Ограничения необходимы в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ. Полное перекрытие будет действовать с 2:00 до 5:00.
22 августа ряд улиц в Москве перекроют из-за проведения ночного забега
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