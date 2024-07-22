Сенатор Святенко ознакомилась с работой производственного центра "Мослифт" в Марьине

Фото: Александр Чикин

Депутат Мосгордумы, сенатор Инна Святенко побывала на расположенной в районе Марьино производственной площадке АО "Мослифт", где ознакомилась с производственным процессом и моделями лифтов, которые выпускаются на юго-востоке столицы. Об этом сенатор рассказала Агентству "Москва".

"Приятно, что у нас в Марьине налажено современное производство лифтов "Стриж": пассажирских, лифтов для медицинских учреждений, панорамных и малых грузовых. Я ознакомилась с процессом, увидела большое количество разных моделей. Поразила вариативность – перечень типов отделки очень широкий. В 2023 году компания перешла на производство собственных комплектующих и продолжает расширять этот список, что свидетельствует о стремлении к инновациям и повышению качества своей продукции. Поговорила с сотрудниками. Здорово, что люди мотивированы, у них есть все условия – есть перерыв на производственную гимнастику", – отметила Святенко.

Мощность производства составляет до трех тысяч лифтов в год. Это машины грузоподъемностью от 100 до 1,6 тысячи килограммов для жилых и административных зданий. Лифты "Стриж" производства "Мослифта" установлены во многих жилых домах, а также медицинских учреждениях столицы.

Между тем в 2024 году планируется заменить 243 лифта в жилых домах Северного административного округа Москвы в рамках реализации программы капремонта. Больше всего замен произведут в районах Ховрино (29 лифтов), Бескудниковском и Войковском (по 24 лифта).