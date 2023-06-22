Благоустройство территории у станции МЦД-4 Толстопальцево вышло на заключительный этап

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На территории возле станции Толстопальцево будущего четвертого Московского центрального диаметра завершились основные работы по ее благоустройству. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Главной задачей <...> было сделать комфортный пешеходный маршрут к новому транспортному объекту для местных жителей, организовать удобные подъезды для автотранспорта", – отметил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Работы проходили на Советской улице, на участке от улицы Центральной до непосредственно станции МЦД. Там заменили покрытие дорог, расширили существующие тротуары и обустроили новые, увеличив площадь пешеходной зоны на 4 тысячи "квадратов". Специалисты также убрали воздушные линии под землю, оборудовали пять остановок общественного транспорта, установили современные уличные фонари, предусмотрели парковку и разворотную площадку.

Отмечается, что в настоящее время там идет установка велопарковок и элементов навигации. После этого специалисты приступят к озеленению территории: сейчас там уже уложили газон, теперь предстоит высадить кустарники и деревья. Все работы планируется завершить до конца текущего года.

Ранее сообщалось, что в Москве с начала года установили более тысячи новых домовых указателей. Всего по итогам года планируется установить 1,2 тысячи городских и 3,7 тысячи домовых указателей. Единая система навигации создается в столице с 2014 года.

