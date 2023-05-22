Московская компания вдвое увеличила выпуск медицинских изделий

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московская компания "Медплант" вдвое увеличила производство медицинских жгутов турникетного типа благодаря участию в национальном проекте "Производительность труда". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на департамент экономической политики и развития города.

Отмечается, что специалисты предприятия вместе с представителями центра "Мосстратегия" проанализировали проблемы производства на тестовой линии. Затем они внедрили систему эффективной организации рабочих мест, ввели стандарты работ, что позволило вдвое сократить временные затраты на поиск сборщиками инструментов и комплектующих. Так же был сокращен объем передаваемой на разных этапах продукции, что снизило процент брака.

Благодаря проделанной работе компании за три месяца удалось вдвое сократить время производства жгутов и на столько же нарастить их выпуск. В итоге один человек стал выпускать в среднем 500 жгутов в смену, а не 250. Теперь внедренные на пилотном участке инструменты бережливого производства планируется распространить на все предприятие.

В будущем "Медплант" намерена заняться оптимизацией процессов производства медицинских наборов для врачей скорой помощи. Участие в нацпроекте "Производительность труда" позволит ей в ближайшие три года повышать производительность труда в среднем на 5% в год.

Ранее сообщалось, что столичная компания "РДВ Технолоджи" до конца текущего года на 30% увеличит объем выпуска компьютерной техники. Ранее производимые предприятием материнские платы, системные блоки, мониторы и мини-ПК вошли в единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга РФ.

