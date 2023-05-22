Ассортимент профессионального оборудования для производства шоколада расширят в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Московская компания расширит линейку профессионального оборудования для шоколатье и кондитеров в этом году. Об этом рассказал глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

"Московское предприятие "Кадзама" разработало новые виды установок для шоколатье и кондитеров. Например, дробилки для какао-бобов и печи для их обжарки. Спрос на такую продукцию стабильно растет на фоне увеличения объема выпуска продовольственных товаров", – подчеркнул он.

В ассортименте компании можно найти изделия для полного цикла производства шоколада. По словам коммерческого директора предприятия Анны Мехоношиной, на сегодняшний день заметен большой спрос среди производителей крафтового шоколада.

Кроме того, предприятие занимается расширением экспортных поставок, которые производятся более чем в 60 стран.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в первом квартале 2023 года в Москве выросло производство продуктов питания. Градоначальник отметил, что на 10,8% вырос выпуск шоколада и кондитерских сахаристых изделий. Производство хлеба недлительного хранения также выросло на 10%.