Горожанам рассказали о преимуществах Московского скоростного диаметра

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столице с открытием Московского скоростного диаметра (МСД) снизится транспортная нагрузка на ряд магистралей, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Благодаря вводу трассы не только появится возможность сквозного проезда через весь город с юга на север без заезда в центр, но и повысится связность улично-дорожной сети. ТТК, радиальные магистрали и МКАД разгрузятся до 20 процентов", – приводятся слова Бочкарева на портале мэра и правительства Москвы.

По его словам, МСД будет иметь не только общегородское, но и общероссийское значение. Трасса свяжет Москву, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, а также Крым.

"На севере продолжением МСД станет федеральная скоростная трасса М11, ведущая в Санкт-Петербург, на востоке – будущая трасса М12 в Казань и далее в Екатеринбург, на юге – федеральная трасса М2 в Крым", – пояснил Бочкарев.

Ранее глава Стройкомплекса рассказал, что открытие Московского скоростного диаметра поможет улучшить экологическую ситуацию в столице. В частности, новая магистраль позволит снизить показатель перепробега транспорта.

Диаметр протянется от Симферопольского шоссе до трассы М11 Москва – Санкт-Петербург, пройдет через шесть округов Москвы – Северный, Северо-Восточный, Восточный, Юго-Восточный, Южный и Юго-Западный.

